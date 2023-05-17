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НОВОСТИ

Сбер стал партнером «Сибагро» в цифровой трансформации холдинга

17:28 17.05.2023

Сбер и АО «Сибагро», один из крупнейших агропромышленных холдингов России, заключили соглашение о сотрудничестве. Документ сегодня подписали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор «Сибагро» Сергей Ильиных на конференции Сбера «Время трансформации: актуальные решения для АПК». Соглашение предусматривает стратегическое партнерство в цифровой трансформации бизнес-процессов «Сибагро», внедрение в холдинге IT-сервисов и продуктов Сбера.

В ходе сотрудничества со Сбером руководители «Сибагро» уже прошли обучение в СберУниверситете по программе Digital Strategy. В ходе стратегического диалога с сотрудниками холдинга составлена карта цифровизации процессов, некоторые инициативы уже реализованы. Так, в HR-подразделении внедрен робот-рекрутер, автоматизируется работа бухгалтерии и юридической службы компании. Ключевые проекты для масштабирования, над которыми сейчас работают стороны, – это внедрение искусственного интеллекта и видеоаналитики в животноводстве и создание мобильного приложения B2B и B2C для заказа продукции в один клик.

«Мы помогаем «Сибагро» провести цифровую трансформацию, что повысит эффективность всех бизнес-процессов компании: производственных, финансовых, HR и других, – рассказал Анатолий Попов. – Свою роль мы видим в том, чтобы быть драйверами успеха для наших клиентов, то есть обеспечивать предпринимателей не только выгодными финансовыми продуктами, но и комплексной экспертизой по всем вопросам развития бизнеса. В таком ключе мы работаем уже несколько лет, и результат этой работы – очевидный рост бизнеса наших клиентов».

«Мы уже прошли достаточно серьезный путь к цифровой трансформации холдинга, – отметил Сергей Ильиных. – Он начался с масштабного обучения, в котором приняло участие более 400 сотрудников «Сибагро». Следующий шаг – определить, какая система на каком участке работы, в какой сфере может дать существенный результат. При этом важно помнить: применение цифровых технологий – не самоцель, не процесс ради процесса, а часть проекта по интенсивному развитию компании».

В конференции Сбера «Время трансформации: актуальные решения для АПК» приняли участие собственники и топ-менеджеры компаний, руководители подразделений цифровой трансформации и IT-подразделений. Как отмечают в Сбере, цифровая трансформация позволяет предприятиям повышать эффективность, лучше управлять производственными рисками и оптимизировать затраты. Участники конференции обсудили направления трансформации в АПК, рассмотрели различные кейсы реализации цифровых решений.

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