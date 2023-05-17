Зерновая сделка продлена на 60 дней — Эрдоган
17:40 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что зерновая сделка была продлена на 60 дней.
«Я хотел бы сообщить хорошие новости всему миру. Вы знаете о соглашении о Черноморском зерновом коридоре, которое было инициировано интенсивными усилиями нашей страны и лично мною. Последний период продления соглашения, которое было подписано в Стамбуле благодаря руководству Турции, конструктивной позиции России и Украины и содействию ООН, истекал [18 мая]. Было принято решение продлить соглашение о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца. Я желаю, чтобы это решение было выгодным для всех сторон. Мы продолжим наши усилия в будущем, выполняя все условия соглашения. Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов [Украины]. Мы благодарны им за это», — подчеркнул турецкий лидер.
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