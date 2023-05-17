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Генсек ООН: Продление зерновой сделки — это хорошая новость для мира

19:30 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал продление Россией зерновой сделки, назвав это значительным событием.

«Есть значительные, позитивные подвижки. Российская Федерация подтвердила продление участия в черноморской инициативе еще на 60 дней. Я приветствую это решение. Продление [зерновой сделки] — это хорошая новость для мира», — подчеркнул Гутерриш, выступая в среду перед журналистами.

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