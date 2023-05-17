Генсек ООН: Продление зерновой сделки — это хорошая новость для мира
19:30 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Есть значительные, позитивные подвижки. Российская Федерация подтвердила продление участия в черноморской инициативе еще на 60 дней. Я приветствую это решение. Продление [зерновой сделки] — это хорошая новость для мира», — подчеркнул Гутерриш, выступая в среду перед журналистами.
НОВОСТИ
- 18:55 17.05.2023
- Китайские БПЛА оснащены «сторожевым устройством», которое мешает их применять против КНР
- 16:12 17.05.2023
- ВС РФ поразили высокоточным оружием крупный склад боеприпасов в Николаеве — МО РФ
- 16:00 17.05.2023
- Великобритания не собирается передавать Украине истребители — глава Минобороны
- 12:20 17.05.2023
- При отступлении из частного сектора в Артемовске ВСУ расстреляли жителей, сообщили в ДНР
- 21:20 16.05.2023
- Комплекс ЗРК Patriot получил повреждения в результате удара РФ — CNN
- 19:20 16.05.2023
- Пограничники сбили два украинских дрона-камикадзе в Курской области
- 17:12 16.05.2023
- Китай усилит военную подготовку на фоне закупки Тайванем вооружения США
- 15:00 16.05.2023
- ВС РФ уничтожили путепровод, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск — МО
- 14:00 16.05.2023
- Средства ПВО РФ перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow
- 13:05 16.05.2023
- ВС РФ поразили «Кинжалом» американский ЗРК Patriot в Киеве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать