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НОВОСТИ

Байден уверен, что "Америка не объявит дефолт"

19:50 17.05.2023 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден в среду выразил уверенность в том, что США не грозит дефолт по долгу.

"Я уверен, что у нас будет соглашения по бюджету, и Америка не объявит дефолт", - приводит Associated Press его слова с выступления из Белого дома. Байден добавил, что он и Конгресс США достигнут компромисса, потому что "иной альтернативы нет".

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