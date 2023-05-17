Байден уверен, что "Америка не объявит дефолт"
19:50 17.05.2023 Источник: Интерфакс
Президент США Джо Байден в среду выразил уверенность в том, что США не грозит дефолт по долгу.
"Я уверен, что у нас будет соглашения по бюджету, и Америка не объявит дефолт", - приводит Associated Press его слова с выступления из Белого дома. Байден добавил, что он и Конгресс США достигнут компромисса, потому что "иной альтернативы нет".
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