По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в России начнет расти с мая
21:20 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По прогнозу Банка России, с мая, по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года, показатель годовой инфляции начнет повышаться», — следует из материала.
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