По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в России начнет расти с мая

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России прогнозирует с мая начало повышения годовой инфляции в РФ, по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений с лета 2022 года. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

«По прогнозу Банка России, с мая, по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года, показатель годовой инфляции начнет повышаться», — следует из материала.