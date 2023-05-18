Пять установок Patriot и РЛС уничтожены под Киевом с помощью «Кинжала» - Минобороны

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила 16 мая в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского копмлекса Patriot. Об этом заявили в среду в Минобороны РФ.

«По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“ в городе Киеве были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сказали в ведомстве.