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НОВОСТИ

Боррель просит у стран ЕС 3,5 млрд евро на военные поставки Украине

22:05 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил выделить 3,5 млрд евро дополнительного финансирования Европейского фонда мира, который используется для оплаты военных поставок Украине. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер.

По данным его источников, Боррель с соответствующей просьбой обратился к правительствам стран сообщества.

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