США не разрешают украинским пилотам обучаться на F-16 европейских стран — NYT
09:00 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские власти не позволяют украинским пилотам проходить боевую подготовку на истребителях F-16 европейских стран, так как Вашингтон не намерен передавать эти самолеты киевским властям. Об этом сообщила в среду газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
По ее сведениям, несмотря на то что некоторые страны Европы готовы отдать F-16, для передачи самолетов киевским властям им необходимо получить одобрение США, которые эти истребители произвели. Без согласия Вашингтона, указывает издание, подготовка украинских пилотов будет сведена к тактическим занятиям и изучению технического языка.
Как отмечает газета, администрация президента США Джо Байдена не хочет передавать истребители из-за их дороговизны, а также боится, что американские секретные технологии, в том числе установленный в данных истребителях радар, могут попасть в руки противника. В среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон по-прежнему не планирует поставлять истребители F-16.
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