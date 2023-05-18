Во многих областях Украины ночью произошли взрывы - СМИ
09:20 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы были слышны в ночь на четверг в Киеве и Киевской области, сообщило украинское агентство ТСН.
В Киевской городской военной администрации отметили, что работает система противовоздушной обороны. Как позже сообщил мэр города Виталий Кличко, несколько взрывов прозвучали в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева. По его словам, было зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.
Агентство ТСН также сообщило, что в Хмельницкой области во второй раз за ночь прозвучали взрывы.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов страны — в Кременчуге Полтавской области, городе Хмельницком, а также в Винницкой и Житомирской областях. В настоящее время по всей Украине объявлена воздушная тревога.
НОВОСТИ
- 10:32 18.05.2023
- Два человека пострадали от сброшенного ВСУ взрывного устройства под Курском
- 10:20 18.05.2023
- Вагоны с зерном сошли с рельсов в Крыму "в результате вмешательства посторонних лиц"
- 10:05 18.05.2023
- Додон обвинил власти Молдавии в установлении диктатуры с согласия западных кураторов
- 10:00 18.05.2023
- КНР, «действуя по-своему», будет помогать урегулированию на Украине — спецпредставитель
- 09:32 18.05.2023
- Более половины россиян выступили за возврат к системе распределения в вузах
- 09:05 18.05.2023
- Отношения между Сербией и США продолжают укрепляться, заявили в Белграде
- 09:00 18.05.2023
- США не разрешают украинским пилотам обучаться на F-16 европейских стран — NYT
- 22:05 17.05.2023
- Боррель просит у стран ЕС 3,5 млрд евро на военные поставки Украине
- 21:40 17.05.2023
- Пять установок Patriot и РЛС уничтожены под Киевом с помощью «Кинжала» - Минобороны
- 21:20 17.05.2023
- По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в России начнет расти с мая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать