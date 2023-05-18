Во многих областях Украины ночью произошли взрывы - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы были слышны в ночь на четверг в Киеве и Киевской области, сообщило украинское агентство ТСН.

В Киевской городской военной администрации отметили, что работает система противовоздушной обороны. Как позже сообщил мэр города Виталий Кличко, несколько взрывов прозвучали в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева. По его словам, было зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.

Агентство ТСН также сообщило, что в Хмельницкой области во второй раз за ночь прозвучали взрывы.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов страны — в Кременчуге Полтавской области, городе Хмельницком, а также в Винницкой и Житомирской областях. В настоящее время по всей Украине объявлена воздушная тревога.