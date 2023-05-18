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Более половины россиян выступили за возврат к системе распределения в вузах

09:32 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 56% россиян выступают за возврат к системе распределения выпускников вузов по месту работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, поступившие в распоряжение ТАСС.

При этом почти половина (46%) студентов заявила, что подобная система нарушает свободу выбора, и высказываются против ее введения. Опрос проводился с 1 по 17 мая во всех округах России. В нем приняли участие 2,5 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет.

«56% россиян — за возврат к системе распределения выпускников вузов. Каждый четвертый высказался против, 19% затруднились с ответом», — говорится в исследовании.

При этом с 2019 года эта доля снизилась на 13 п. п. В 2021 году обязательное распределение выпускников поддерживали 63% россиян. Отмечается, что в этом году чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты старше 45 лет (65%) и россияне с высшим образованием (60%).

«Среди студентов университетов и институтов возвращение к системе распределения выпускников поддерживают лишь 3 из 10. 46% считают, что подобная система нарушает свободу выбора, и высказываются против ее введения», — отмечается в исследовании.

27 апреля Государственный совет Республики Татарстан направил в Совет законодателей проект инициативы, согласно которому предлагается принимать студентов на бюджет при условии дальнейшего трудоустройства выпускника на три года.

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