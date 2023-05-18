КНР, «действуя по-своему», будет помогать урегулированию на Украине — спецпредставитель
10:00 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе состоявшегося 16–17 мая визита в Киев заявил, что для урегулирования украинского кризиса нет какого-либо универсального метода и КНР будет по-своему оказывать содействие решению данной проблемы. Об этом в четверг сообщил МИД Китая.
«Для урегулирования [украинского] конфликта нет какой-либо чудесной панацеи. Нужно, чтобы все стороны, исходя из собственных позиций, накапливали взаимное доверие, — приводит слова Ли Хуэя китайское внешнеполитическое ведомство. — При урегулировании сложившегося гуманитарного кризиса Китай будет неизменно играть конструктивную роль, действуя по-своему».
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