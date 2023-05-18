Додон обвинил власти Молдавии в установлении диктатуры с согласия западных кураторов

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии встали на путь диктатуры при поддержке западных кураторов, закрывающих глаза на их злоупотребления. Об этом заявил бывший президент республики, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон, комментируя вмешательство правительства в выборы главы Гагаузии.

«Президент Майя Санду встала на путь диктатуры, и эта „история успеха“ стала новым кошмаром для народа Республики Молдова. Происходит это в том числе по вине западных кураторов, закрывающих глаза на антидемократические злоупотребления», — сказал Додон в видеообращении, размещенном в четверг в его телеграм-канале. Бывший глава государства подчеркнул, что анонсированный властью саммит Европейского политического сообщества 1 июня в Молдавии «пройдет на фоне террора и ненависти населения к диктаторскому режиму, установленному президентом Майей Санду, европейские чиновники приедут в страну, охваченную страхом, нищетой и отчаянием, управляемую антинародным режимом».