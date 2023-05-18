Два человека пострадали от сброшенного ВСУ взрывного устройства под Курском

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области. По предварительным данным, в результате два человека пострадали, сообщил в четверг в соцсети глава региона Роман Старовойтов.

«ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. По предварительной информации, два жителя получили ранения», — написал он.