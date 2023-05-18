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Минск может отозвать заявку на вступление в Совет Европы — МИД Белоруссии

11:20 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия может отозвать заявку на вступление в Совет Европы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, комментируя прошедший саммит Совета Европы в Рейкьявике 16–17 мая, где имели место обвинения белорусской стороны в депортации украинских детей.

«В случае продолжения Советом Европы и Западом деструктивной линии в отношении белорусского государства Республика Беларусь отзовет свою заявку на вступление в эту структуру и продолжит пересмотр остающихся форматов отношений с Советом Европы», — заявил Глаз, его слова приводит в четверг агентство БелТА.

По его словам, избрав курс на дискриминацию и ущемление прав Белоруссии, развитие контактов с экстремистами, призывающими к новым санкциям и терактам против населения Белоруссии, Совет Европы сделал все, «чтобы разрушить достижения предыдущих лет».

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