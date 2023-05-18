РФ ответит на требования Чехии оплатить аренду участков российского посольства — МИД

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ответит на требования Чехии заплатить за аренду земельных участков посольства РФ за предыдущие три года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия потребует от России заплатить за аренду земельных участков в стране, находящихся в пользовании посольства РФ. Глава МИД Чехии Ян Липавский добавил, что Чехия обратится к российской стороне с требованием заплатить за аренду земельных участков за предыдущие три года.

«Конечно», — сказала Захарова, отвечая на вопрос, предпримет ли российская сторона ответные шаги, если такое решение будет принято чешскими властями.