Региональную безопасность нельзя обеспечить за счет расширения НАТО — МИД КНР

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безопасность в Европе нельзя обеспечить за счет усиления или расширения военных блоков. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать слова госсекретаря (1973-1977) и советника президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджера о членстве Украины в НАТО.

«Региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков, безопасность одной страны не может быть за счет безопасности других стран», — сказал Ван Вэньбинь.