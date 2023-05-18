Региональную безопасность нельзя обеспечить за счет расширения НАТО — МИД КНР
12:05 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Безопасность в Европе нельзя обеспечить за счет усиления или расширения военных блоков. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать слова госсекретаря (1973-1977) и советника президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджера о членстве Украины в НАТО.
«Региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков, безопасность одной страны не может быть за счет безопасности других стран», — сказал Ван Вэньбинь.
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