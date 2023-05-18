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Запад идет на эскалацию напряженности и признается, что готовится к войне — Лукашенко

12:32 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запад идут на эскалацию напряженности и открыто признаются в том, что готовятся к войне. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в четверг с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

«Несмотря на стремительный спад уровня жизни и ухудшение экономических перспектив в европейских странах, Запад идет на эскалацию международной напряженности и голосами политиков открыто признается в том, что готовится к войне, — заявил Лукашенко, его цитирует агентство БелТА .- Центральной ареной противостояния, полем боя на нашем континенте остается Украина».

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