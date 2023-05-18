Кылычдароглу заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единый кандидат в президенты Турции, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил в четверг, что в случае прихода к власти вышлет из страны всех беженцев.

«В случае избрания я отправлю назад всех беженцев», — сказал политик на пресс-конференции в Анкаре.

По его утверждению, в Турции насчитывается порядка 10 млн беженцев.