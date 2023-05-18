0
0
187
НОВОСТИ

Кылычдароглу заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев

13:00 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единый кандидат в президенты Турции, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил в четверг, что в случае прихода к власти вышлет из страны всех беженцев.

«В случае избрания я отправлю назад всех беженцев», — сказал политик на пресс-конференции в Анкаре.

По его утверждению, в Турции насчитывается порядка 10 млн беженцев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 18.05.2023
Отношения ЕС и КНР не будут развиваться, если Китай не «окажет давления» на РФ — Боррель
0
44
14:12 18.05.2023
Пушилин заявил, что Артемовск будет освобожден в ближайшее время
0
85
14:00 18.05.2023
Японские госпитали будут принимать на лечение раненых украинских солдат — Reuters
0
108
13:35 18.05.2023
Столичные школьники стали лучшими в мире по качеству чтения и понимания текста
0
139
13:32 18.05.2023
Несмотря на внешние ограничения, РФ увеличила экспорт сельхозпродукции — Путин
0
146
13:05 18.05.2023
Лукашенко считает дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении
0
178
12:32 18.05.2023
Запад идет на эскалацию напряженности и признается, что готовится к войне — Лукашенко
0
259
12:20 18.05.2023
Рост ВВП РФ в 2023 году может превысить 1,2% — Решетников
0
233
12:05 18.05.2023
Региональную безопасность нельзя обеспечить за счет расширения НАТО — МИД КНР
0
293
12:00 18.05.2023
РФ ответит на требования Чехии оплатить аренду участков российского посольства — МИД
0
301

Возврат к списку