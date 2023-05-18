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НОВОСТИ

Лукашенко считает дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении

13:05 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении.

«Должен сказать, самая большая дезинформация — этот „контрнаступ“. Никакого „контрнаступа“, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство, — сказал Лукашенко на встрече в четверг с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщает агентство БелТА. — Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии».

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