Кремль подтверждает продление зерновой сделки на два месяца — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона продлила зерновую сделку на два месяца, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной также продолжить эту черноморскую сделку так называемую сроком на два месяца», — сказал представитель Кремля, отметив, что «есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН».

Что касается гарантий для Россельхозбанка, продолжил Песков, «прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT». По его словам, «есть определенные надежды на основе тех переговоров, которые до сих пор состоялись». «В этой связи было принято такое решение относительно продления [сделки] на два месяца», — пояснил он.