0
0
97
НОВОСТИ

Кремль подтверждает продление зерновой сделки на два месяца — Песков

13:20 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона продлила зерновую сделку на два месяца, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной также продолжить эту черноморскую сделку так называемую сроком на два месяца», — сказал представитель Кремля, отметив, что «есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН».

Что касается гарантий для Россельхозбанка, продолжил Песков, «прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT». По его словам, «есть определенные надежды на основе тех переговоров, которые до сих пор состоялись». «В этой связи было принято такое решение относительно продления [сделки] на два месяца», — пояснил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 10.06.2023
Большая часть оружия из нового пакета помощи США не поступит на Украину быстро — Bloomberg
0
68
13:00 10.06.2023
Самые высокие штрафы ГИБДД получают водители в возрасте до 30 лет — исследование
0
161
12:30 10.06.2023
Несколько человек погибли при взрыве на ракетной фабрике недалеко от Анкары
0
207
12:00 10.06.2023
Польский генерал назвал крупные бои с Россией рискованными для Украины
0
260
11:30 10.06.2023
Более 6 тыс. человек эвакуированы в Херсонской области после ЧС на ГЭС
0
261
11:00 10.06.2023
Мишустину предложили вернуть проверки работодателей без ограничений
0
332
10:30 10.06.2023
Президент Колумбии сообщил об обнаружении живыми детей, пропавших после авиакатастрофы
0
346
10:00 10.06.2023
СМИ сообщили о новых взрывах на Украине
0
398
09:30 10.06.2023
ВСУ нанесли удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке
0
424
09:00 10.06.2023
Польская компания могла быть причастна к диверсии на «Северных потоках» — WSJ
0
416

Возврат к списку