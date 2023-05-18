Несмотря на внешние ограничения, РФ увеличила экспорт сельхозпродукции — Путин
13:32 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в прошлом году увеличила экспорт продукции АПК, несмотря на внешние ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании о ходе весенних полевых работ.
«Несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 млрд долларов в прошлом году», — сказал глава государства, отметив, что «рост приличный».
По его словам, как и прежде РФ является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надежный, предсказуемый партнер. «Именно так будем действовать и впредь. Ожидается, что по итогам 2022-2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55-60 млн тонн», — добавил президент.
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