Несмотря на внешние ограничения, РФ увеличила экспорт сельхозпродукции — Путин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в прошлом году увеличила экспорт продукции АПК, несмотря на внешние ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании о ходе весенних полевых работ.

«Несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 млрд долларов в прошлом году», — сказал глава государства, отметив, что «рост приличный».

По его словам, как и прежде РФ является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надежный, предсказуемый партнер. «Именно так будем действовать и впредь. Ожидается, что по итогам 2022-2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55-60 млн тонн», — добавил президент.