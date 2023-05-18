Японские госпитали будут принимать на лечение раненых украинских солдат — Reuters

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госпитали Сил самообороны Японии будут принимать на лечение раненых украинских военных. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер.

Как заявил агентству на условиях анонимности законодатель от правящей коалиции во главе с Либерально-демократической партией Японии, официально соответствующее решение должно быть принято в самое ближайшее время. Подчеркивается, что это будет первый случай, когда госпитали Сил самообороны примут на лечение иностранных военнослужащих. Ожидается, что большую часть расходов также возьмет на себя японская сторона.

По данным агентства Киодо, реабилитация украинских военных в Японии начнется в июне.