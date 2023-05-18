Отношения ЕС и КНР не будут развиваться, если Китай не «окажет давления» на РФ — Боррель

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения между Евросоюзом и Китаем не будут развиваться, если КНР не будет «оказывать давления» на Россию по ситуации на Украине. С таким утверждением выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в опубликованной в четверг статье в испанской газете «Паис».

«Что касается Украины, наш посыл ясен: у отношений ЕС — Китай нет возможности для развития, если Китай не оказывает давления на Россию, чтобы она ушла с Украины», — заверил он. По версии Борреля, «любой предполагаемый нейтралитет на самом деле равносилен переходу на сторону агрессора».