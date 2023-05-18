0
0
0
НОВОСТИ

Отношения ЕС и КНР не будут развиваться, если Китай не «окажет давления» на РФ — Боррель

14:32 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения между Евросоюзом и Китаем не будут развиваться, если КНР не будет «оказывать давления» на Россию по ситуации на Украине. С таким утверждением выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в опубликованной в четверг статье в испанской газете «Паис».

«Что касается Украины, наш посыл ясен: у отношений ЕС — Китай нет возможности для развития, если Китай не оказывает давления на Россию, чтобы она ушла с Украины», — заверил он. По версии Борреля, «любой предполагаемый нейтралитет на самом деле равносилен переходу на сторону агрессора».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 18.05.2023
Пушилин заявил, что Артемовск будет освобожден в ближайшее время
0
85
14:00 18.05.2023
Японские госпитали будут принимать на лечение раненых украинских солдат — Reuters
0
108
13:35 18.05.2023
Столичные школьники стали лучшими в мире по качеству чтения и понимания текста
0
139
13:32 18.05.2023
Несмотря на внешние ограничения, РФ увеличила экспорт сельхозпродукции — Путин
0
146
13:05 18.05.2023
Лукашенко считает дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении
0
178
13:00 18.05.2023
Кылычдароглу заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев
0
204
12:32 18.05.2023
Запад идет на эскалацию напряженности и признается, что готовится к войне — Лукашенко
0
259
12:20 18.05.2023
Рост ВВП РФ в 2023 году может превысить 1,2% — Решетников
0
233
12:05 18.05.2023
Региональную безопасность нельзя обеспечить за счет расширения НАТО — МИД КНР
0
293
12:00 18.05.2023
РФ ответит на требования Чехии оплатить аренду участков российского посольства — МИД
0
301

Возврат к списку