В Туве зафиксирован случай сибирской язвы у крупного рогатого скота

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возбудитель сибирской язвы был выявлен в Кызылском районе Тувы, введен карантин. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В Кызылском районе Тувы введен карантин из-за случая заражения КРС (крупного рогатого скота — прим. ТАСС) сибирской язвой. <…> Возбудитель сибирской язвы был выявлен у коровы в личном подсобном хозяйстве местного жителя», — говорится в сообщении.