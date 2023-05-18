Шольц заявил, что страны G7 ужесточат санкции против РФ, чтобы не допустить их обхода

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) будут продолжать оказывать санкционное давление на Россию, чтобы не допустить обхода ограничений. Об этом заявил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии в Хиросиму для участия в саммите «Большой семерки».

Шольц выразил уверенность в том, что странам G7 удастся выработать общую линию по вопросу санкций в отношении России. «Главное — дальше развивать санкционный режим таким образом, чтобы обойти его было невозможно», — сказал глава правительства ФРГ. «Я предполагаю, что мы сможем очень хорошо найти общий язык по всем этим вопросам. Все так хорошо подготовлено, что я полностью уверен, что в отдельных случаях все также получится», — подчеркнул он.