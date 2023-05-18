0
0
131
НОВОСТИ

Шольц заявил, что страны G7 ужесточат санкции против РФ, чтобы не допустить их обхода

15:32 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) будут продолжать оказывать санкционное давление на Россию, чтобы не допустить обхода ограничений. Об этом заявил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии в Хиросиму для участия в саммите «Большой семерки».

Шольц выразил уверенность в том, что странам G7 удастся выработать общую линию по вопросу санкций в отношении России. «Главное — дальше развивать санкционный режим таким образом, чтобы обойти его было невозможно», — сказал глава правительства ФРГ. «Я предполагаю, что мы сможем очень хорошо найти общий язык по всем этим вопросам. Все так хорошо подготовлено, что я полностью уверен, что в отдельных случаях все также получится», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 18.05.2023
Запад признал выборы в Косове с целью выселить этнических сербов с территории края — Вучич
0
9
16:12 18.05.2023
В Харькове произошли мощные взрывы
0
68
16:00 18.05.2023
ЕС не должен давать указаний Китаю по теме ЛГБТ — МИД КНР
0
70
15:12 18.05.2023
Киев активизировал диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая — Балицкий
0
162
15:00 18.05.2023
В Туве зафиксирован случай сибирской язвы у крупного рогатого скота
0
177
14:32 18.05.2023
Отношения ЕС и КНР не будут развиваться, если Китай не «окажет давления» на РФ — Боррель
0
231
14:12 18.05.2023
Пушилин заявил, что Артемовск будет освобожден в ближайшее время
0
255
14:00 18.05.2023
Японские госпитали будут принимать на лечение раненых украинских солдат — Reuters
0
259
13:35 18.05.2023
Столичные школьники стали лучшими в мире по качеству чтения и понимания текста
0
284
13:32 18.05.2023
Несмотря на внешние ограничения, РФ увеличила экспорт сельхозпродукции — Путин
0
279

Возврат к списку