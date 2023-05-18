Итальянский генерал назвал снабжение оружием Киева «ошибкой, продлевающей конфликт»
17:00 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт на Украине завершился бы год назад, если бы Киеву не поставляли оружие, это позволило бы избежать тысяч смертей с обеих сторон. Такое мнение выразил генерал и бывший командующий воздушно-десантной бригадой «Фольгоре» ВС Италии Марко Бертолини в опубликованном в четверг интервью газете «Фатто куотидьяно».
Он также отметил, что направление оружия дорого обходится экономике. «Война закончилась бы год назад и не было бы несколько тысяч погибших [если бы Киев не снабжали оружием]. Если рассматривать соотношение стоимости и преимуществ, линия правительства Джорджи Мелони в отношении конфликта неверна. Если цель — закончить вооруженный конфликт в Европе как можно быстрее, выбранная стратегия ошибочна», — сказал генерал в отставке.
Он полагает, что единственный выход — переговоры, и «ясно, что каждый должен уступить в чем-то на основе дипломатических переговоров». Он также считает, что «Украина — это только одна сторона гораздо более обширного конфликта, затрагивающего интересы таких территорий как Армения, Азербайджан, Казахстан, Ливия, Сирия». «Для России неприемлем отказ от Крыма и [выхода к] Черноморскому региону, тогда как для США невозможно отказаться от однополюсного мира во главе с Вашингтоном. Совершенно очевидно, что наполнение оружием не служит задаче установления мира. И, к сожалению, изобретение атомной бомбы нельзя отменить», — заключил военный.
НОВОСТИ
- 18:15 18.05.2023
- Си Цзиньпин говорит о «новой эре» в отношениях Китая и стран Центральной Азии
- 17:43 18.05.2023
- Без выполнения российской части зерновой сделки она будет прекращена после 17 июля — МИД
- 17:12 18.05.2023
- Власти РФ направят более 1 трлн руб. на подготовку к новому отопительному сезону
- 16:40 18.05.2023
- Сбер и Казань договорились о сотрудничестве в сфере технологий искусственного интеллекта
- 16:32 18.05.2023
- Запад признал выборы в Косове с целью выселить этнических сербов с территории края — Вучич
- 16:12 18.05.2023
- В Харькове произошли мощные взрывы
- 16:00 18.05.2023
- ЕС не должен давать указаний Китаю по теме ЛГБТ — МИД КНР
- 15:32 18.05.2023
- Шольц заявил, что страны G7 ужесточат санкции против РФ, чтобы не допустить их обхода
- 15:12 18.05.2023
- Киев активизировал диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая — Балицкий
- 15:00 18.05.2023
- В Туве зафиксирован случай сибирской язвы у крупного рогатого скота
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать