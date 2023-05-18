17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине завершился бы год назад, если бы Киеву не поставляли оружие, это позволило бы избежать тысяч смертей с обеих сторон. Такое мнение выразил генерал и бывший командующий воздушно-десантной бригадой «Фольгоре» ВС Италии Марко Бертолини в опубликованном в четверг интервью газете «Фатто куотидьяно».

Он также отметил, что направление оружия дорого обходится экономике. «Война закончилась бы год назад и не было бы несколько тысяч погибших [если бы Киев не снабжали оружием]. Если рассматривать соотношение стоимости и преимуществ, линия правительства Джорджи Мелони в отношении конфликта неверна. Если цель — закончить вооруженный конфликт в Европе как можно быстрее, выбранная стратегия ошибочна», — сказал генерал в отставке.

Он полагает, что единственный выход — переговоры, и «ясно, что каждый должен уступить в чем-то на основе дипломатических переговоров». Он также считает, что «Украина — это только одна сторона гораздо более обширного конфликта, затрагивающего интересы таких территорий как Армения, Азербайджан, Казахстан, Ливия, Сирия». «Для России неприемлем отказ от Крыма и [выхода к] Черноморскому региону, тогда как для США невозможно отказаться от однополюсного мира во главе с Вашингтоном. Совершенно очевидно, что наполнение оружием не служит задаче установления мира. И, к сожалению, изобретение атомной бомбы нельзя отменить», — заключил военный.