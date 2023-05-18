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НОВОСТИ

Власти РФ направят более 1 трлн руб. на подготовку к новому отопительному сезону

17:12 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти РФ направят более 1 трлн руб. на подготовку к предстоящему отопительному сезону, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов на заседании правительства России.

«На сегодняшний день энергетиками уже проводится запланированная масштабная работа по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. Несмотря на все трудности, связанные с санкционными ограничениями, реализуются мероприятия ремонтной и инвестиционной программы. Общий объем средств, направленных на эти мероприятия, в этом году составит более 1 трлн руб.», — сказал он.

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