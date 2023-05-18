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Си Цзиньпин говорит о «новой эре» в отношениях Китая и стран Центральной Азии

18:15 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Межгосударственные отношения КНР с центральноазиатскими республиками вступят в новую эпоху после саммита «Китай — Центральная Азия». Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественной церемонии приветствия лидеров Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Сиане, административном центре китайской провинции Шэньси.

«Убежден, что при общих усилиях завтрашний саммит непременно увенчается полным успехом и откроет новую эпоху в отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии», — приводятся слова Си Цзиньпина в распространенном МИД КНР сообщении.

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