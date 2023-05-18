Си Цзиньпин говорит о «новой эре» в отношениях Китая и стран Центральной Азии
18:15 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Убежден, что при общих усилиях завтрашний саммит непременно увенчается полным успехом и откроет новую эпоху в отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии», — приводятся слова Си Цзиньпина в распространенном МИД КНР сообщении.
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