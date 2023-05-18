В США готовятся к тому, что конфликт на Украине может быть заморожен и будет длится десятилетия - СМИ
19:17 18.05.2023 Источник: Интерфакс
"Власти США готовятся к вероятности того, что боевые действия между Россией и Украиной перерастут в замороженный конфликт, который будет длиться многие годы или даже десятилетия", - информирует издание.
По данным Politico, такой вариант предусматривает "определение потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не обязательно будут официальными".
По словам одного из источников, развитие ситуации по такому сценарию становится все более актуальным, и администрация США все больше уделяет внимание долгосрочному планированию, тогда как в предыдущие месяцы "речь шла об экстренном и краткосрочном".
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