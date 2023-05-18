В США готовятся к тому, что конфликт на Украине может быть заморожен и будет длится десятилетия - СМИ

19:17 Источник: Интерфакс

Вашингтон готовится к возможному замораживанию украинского кризиса и к тому, что он может длиться десятилетия, сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников, знакомых с обсуждениями в администрации США.

"Власти США готовятся к вероятности того, что боевые действия между Россией и Украиной перерастут в замороженный конфликт, который будет длиться многие годы или даже десятилетия", - информирует издание.

По данным Politico, такой вариант предусматривает "определение потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не обязательно будут официальными".

По словам одного из источников, развитие ситуации по такому сценарию становится все более актуальным, и администрация США все больше уделяет внимание долгосрочному планированию, тогда как в предыдущие месяцы "речь шла об экстренном и краткосрочном".