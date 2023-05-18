Генсек НАТО заявил, что главным поставщиком оружия в Европу будет Америка

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек альянса также подчеркнул, что вторым важнейшим решением саммита в Вильнюсе станет утверждение дальнейших мер по милитаризации Европы. В частности, страны НАТО должны обязаться продолжить повышение оборонных расходов и на юридическом уровне сделать 2% ВВП не целевым, а минимальным показателем для своих военных расходов. «Я ожидаю, что страны НАТО примут новые инвестиционные обязательства, отталкиваясь от 2%», — сказал Столтенберг.

Главным поставщиком вооружений для стран НАТО и их партнеров является военно-промышленный комплекс США. Тем временем ЕС занимается милитаризацией европейской промышленности, сосредоточившись на наращивании производства боеприпасов. Еврокомиссия уже приняла решение выделить из бюджета ЕС 500 млн евро и до 1 млрд евро из Европейского фонда мира на стимулирование производства снарядов и ракет.