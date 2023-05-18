НАТО ни в каком мирном урегулировании конфликта не заинтересовано - Небензя

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возрастающий поток отправляемого на Украину оружия свидетельствует о том, что государства — члены НАТО хотят обострения конфликта. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

«Западные страны упорно твердят, что не являются участниками конфликта, а лишь помогают Украине защититься. Однако в реальности все это ровно наоборот. Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине. С момента прошлого заседания совета в феврале по теме поставок западных вооружений на Украину их поток не только не уменьшился, но и идет по нарастающей. Это свидетельствует о настрое стран НАТО на эскалацию. Очевидно, что ни в каком мирном урегулировании конфликта они не заинтересованы», — сказал дипломат.