ЕС ограничит торговлю российскими алмазами — глава Евросовета

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен ограничить торговлю алмазами из России в рамках усиления санкций в отношении Москвы. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Хиросиме перед саммитом Группы семи председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы — не навсегда», — сказал он.