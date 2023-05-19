Китай и государства Центральной Азии подписали Сианьскую декларацию — Си Цзиньпин
10:00 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан подписали Сианьскую декларацию саммита Китай — Центральная Азия. Об этом в пятницу сказал журналистам председатель КНР Си Цзиньпин.
«Мы совместно подписали Сианьскую декларацию саммита Китай — Центральная Азия, утвердили перечень итогов встречи и наметили план будущего развития отношений Китая и Центральной Азии», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. Текст декларации пока не опубликован.
Саммит проходил 18–19 мая в Сиане (северо-западная китайская провинция Шэньси).
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