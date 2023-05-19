ВС Украины из-за высоких потерь оперативно перебрасывают резервы под Артемовск — Марочко

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины в сжатые сроки передислоцирует резервы под Артемовск (украинское название — Бахмут) и Часов Яр из-за высоких потерь на данном участке фронта. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенных пунктов Артемовск и Часов Яр отмечены отдельные группы резервов вооруженных формирований Украины, которые в сжатые сроки перебрасываются на те участки, где есть необходимость для восполнения безвозвратных и санитарных потерь», — сказал он, ссылаясь на данные российской разведки.

По словам Марочко, раненых украинских солдат оперативно заменяют на поле боя: часто при их эвакуации с линии боевого соприкосновения подкрепление доставляют на медицинских машинах.