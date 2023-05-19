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НОВОСТИ

Британия может разморозить госактивы РФ при ее согласии выплатить компенсацию Киеву — МИД

10:32 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британия может снять блокировку с государственных активов РФ, находящихся под юрисдикцией Соединенного Королевства, если Россия согласится выплатить компенсацию Украине. Об этом говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу.

«Министр иностранных дел также объявил, что в соответствии с нашими законами российские государственные активы, находящиеся под нашей юрисдикцией, останутся заблокированными до того момента, пока РФ не согласится оплатить ущерб, который она нанесла Украине», — указано в нем.

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