ЕС боится, что поддержка США Украины ослабнет при неудачном контрнаступлении — El Pais

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз обеспокоен тем, что поддержка США Украины начнет ослабевать, если контрнаступление украинских войск не окажется успешным. Об этом пишет в пятницу испанская газета «Паис».

По ее версии, Вашингтон по-прежнему отказывается пересекать так называемую красную линию с поставками некоторых истребителей Киеву. США выступают за предоставление других видов вооружений, которые также могут быть использованы в преддверии контрнаступления. Как полагают дипломатические источники издания, если украинские войска продолжат натиск, США могут согласиться на выдачу разрешения на реэкспорт F-16, проданных, например, Нидерландам, которые вместе с Данией и Бельгией могли бы предоставить Киеву около сотни истребителей.

Как считает газета, Вашингтон и Брюссель взяли на себя разные обязательства в отношении Украины, хотя и США, и ЕС обещают поддерживать Киев столько времени, сколько потребуется. Пока Соединенные Штаты оказали военную поддержку на 36,9 млрд долларов, Евросоюз установил рамки для долгосрочных отношений. ЕС оказал Украине помощь на 72 млрд евро, из которых чуть больше пришлось на финансовую поддержку.

Власти Украины также обеспокоены возможным сокращением помощи. В связи с этим президент Владимир Зеленский попытался снизить ожидания в отношении контрнаступления. Хотя американская администрация не проявляет признаков усталости, она осознает, что должна показать, что у многомиллионной помощи, направленной Киеву, есть эффект.

Издание пишет, что среди военных экспертов и источников в разведке есть некоторый консенсус в отношении того, что ситуацию, вероятно, не удастся урегулировать в этом году. Сценарий затяжного конфликта может пойти на пользу России и Китаю, утверждает газета. По ее мнению, такое развитие событий может привести не только к сокращению военной помощи Киеву, но и к давлению на него для обсуждения условий какого-либо соглашения с РФ.