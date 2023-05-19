Британия ввела санкции в отношении 86 физических лиц и компании из России
11:20 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания ввела санкции в отношении 86 физических и юридических лиц из России, в том числе компаний военно-промышленного комплекса, а также секторов, обеспечивающих бюджет страны экспортной выручкой. Обновленный санкционный список размещен в пятницу на сайте британского правительства.
Рестрикции распространились на первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, Сергея Степашина и других лиц.
НОВОСТИ
- 11:32 19.05.2023
- Уровень бедности по итогам 2022 года вырос в четырех регионах РФ
- 11:05 19.05.2023
- Military Watch Magazine рассказал, как ЗРК Patriot пытался сбить российский «Кинжал»
- 11:00 19.05.2023
- Администрация Байдена разрешит союзникам поставки F-16 Украине — CNN
- 10:32 19.05.2023
- Британия может разморозить госактивы РФ при ее согласии выплатить компенсацию Киеву — МИД
- 10:20 19.05.2023
- Четыре БПЛА сбиты на севере Крыма
- 10:05 19.05.2023
- ВС Украины из-за высоких потерь оперативно перебрасывают резервы под Артемовск — Марочко
- 10:00 19.05.2023
- Китай и государства Центральной Азии подписали Сианьскую декларацию — Си Цзиньпин
- 09:32 19.05.2023
- Тайвань заплатит «немыслимую цену» за бесплатную военную помощь США — экс-глава Минобороны
- 09:20 19.05.2023
- СМИ сообщили о взрывах в Волынской и Львовской областях Украины
- 09:05 19.05.2023
- ЕС ограничит торговлю российскими алмазами — глава Евросовета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать