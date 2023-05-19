Британия ввела санкции в отношении 86 физических лиц и компании из России

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания ввела санкции в отношении 86 физических и юридических лиц из России, в том числе компаний военно-промышленного комплекса, а также секторов, обеспечивающих бюджет страны экспортной выручкой. Обновленный санкционный список размещен в пятницу на сайте британского правительства.

Рестрикции распространились на первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, Сергея Степашина и других лиц.