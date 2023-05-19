Начался процесс интеграции Туганского ГОКа «Ильменит» в Горнорудный дивизион Росатома
12:02 19.05.2023
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Фото © Росатом
После приобретения контроля над АО «ТГОК «Ильменит» со стороны ООО «Объединенные урановые предприятия» (ООО «ОУП», входит в контур управления Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» – АО «Атомредметзолото») начала реализовываться программа корпоративной интеграции нового предприятия в состав дивизиона. Речь идет о внедрении в АО «ТГОК «Ильменит» единых отраслевых стандартов, регламентов и корпоративной культуры, принятой в госкорпорации «Росатом» и АО «Атомредметзолото». Эти вопросы прежде всего и обсуждались на рабочем совещании под председательством генерального директора АО «Атомредметзолото» Владимира Верховцева.
Генеральный директор АО «ТГОК «Ильменит» Константин Шепталин доложил основные показатели реализации производственной программы и текущие результаты деятельности предприятия. В рамках совещания обсуждались планы развития, инвестиционные потребности и принципы формирования бюджета ГОКа. Ближайшая совместная работа специалистов предприятия и АО «АРМЗ» будет направлена на увеличение производственных показателей, сокращение издержек и обеспечение бесперебойной работы производства.
ООО «ОУП» вошло в состав акционеров АО «ТГОК «Ильменит» в декабре 2021 года, когда в ходе размещения дополнительного выпуска приобрело 24,99% акций предприятия. Сделка и компетенции сотрудников Горнорудного дивизиона Росатома позволили завершить строительство и начать добычу титана и циркония с использованием самых современных экологически чистых технологий. В 2022 году предприятие вышло на проектную мощность по переработке – 575 тыс. т рудных песков в год. В мае 2023 года ООО «ОУП» стало единственным акционером АО «ТГОК «Ильменит», совершив сделку по приобретению 75-процентного пакета акций производителя титана и циркония. Приобретение и развитие промышленного потенциала АО «ТГОК «Ильменит» позволит Росатому занять новые ниши на рынке редкоземельных материалов, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.
Росатом принимает активное участие в работе по обеспечению сырьевого суверенитета страны, в частности, в сфере редкоземельных металлов. Горнорудный дивизион «Росатома» с 2021 года выступает головной организацией направления «Редкие и редкоземельные металлы» дорожной карты развития в РФ высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ». Предприятиями Горнорудного дивизиона обеспечивается добыча скандия, титана и циркония, готовится освоение месторождения лития.
Отечественная минерально-сырьевая база дает возможность различным отраслям промышленности выпускать самую разнообразную продукцию. Россия в состоянии сама обеспечить себя всеми видами полезных ископаемых. Увеличение глубины переработки сырья, кластерный подход к разработке отдельных месторождений, создание новой модели управления отраслью на основе оцифрованных данных призваны обеспечить сырьевой суверенитет страны. Росатом принимает самое активное участие в этой работе.
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