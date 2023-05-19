G7 обещала военную и финансовую поддержку Украине для поражения России

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи на саммите в Хиросиме обещали принять новые меры, включая долгосрочную военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую помощь Украине, чтобы добиться поражения России в ходе конфликта. Об этом говорится в принятом в пятницу заявлении лидеров «семерки» по Украине.

«Сегодня мы принимаем новые меры, чтобы обеспечить поражение российской нелегальной агрессии против суверенной Украины. Мы подтверждаем наши обязательства предоставлять Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь так долго, как для этого будет нужно», — говорится в документе.