В последующие годы МРОТ будет повышаться опережающими темпами — Голикова

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в последующие годы будет повышаться опережающими темпами. Об этом заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

«Мы приняли такое решение, оно поддержано и президентом, и председателем правительства, решение о том, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами», — сказала она.