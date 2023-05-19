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НОВОСТИ

В последующие годы МРОТ будет повышаться опережающими темпами — Голикова

12:05 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в последующие годы будет повышаться опережающими темпами. Об этом заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

«Мы приняли такое решение, оно поддержано и президентом, и председателем правительства, решение о том, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами», — сказала она.

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