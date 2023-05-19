Ограничения для экспорта зерна из РФ в рамках зерновой сделки не сняты — Минсельхоз
12:20 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки к настоящему моменту не сняты. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе пленарного заседания Всероссийского зернового форума.
«Вы все прекрасно знаете о действующих сдерживающих факторах в текущей ситуации — это сложности со взаиморасчетами, с фрахтом, страхованием морских судов. К сожалению, данные проблемы, обозначенные нашей страной, мы не смогли решить в рамках зерновой сделки. Пока они, к сожалению, не урегулированы», — сказал Патрушев.
НОВОСТИ
- 13:20 19.05.2023
- Россия с октября планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян — Минсельхоз
- 13:05 19.05.2023
- Польша намерена получить с Газпрома $1,5 млрд упущенной выгоды за прекращение транзита - СМИ
- 13:00 19.05.2023
- Патриарх Кирилл призвал к совместной с исламом борьбе с секулярным обществом
- 12:32 19.05.2023
- G7 обещала военную и финансовую поддержку Украине для поражения России
- 12:05 19.05.2023
- В последующие годы МРОТ будет повышаться опережающими темпами — Голикова
- 12:02 19.05.2023
- Начался процесс интеграции Туганского ГОКа «Ильменит» в Горнорудный дивизион Росатома
- 12:00 19.05.2023
- ЕС боится, что поддержка США Украины ослабнет при неудачном контрнаступлении — El Pais
- 11:32 19.05.2023
- Уровень бедности по итогам 2022 года вырос в четырех регионах РФ
- 11:20 19.05.2023
- Британия ввела санкции в отношении 86 физических лиц и компании из России
- 11:05 19.05.2023
- Military Watch Magazine рассказал, как ЗРК Patriot пытался сбить российский «Кинжал»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать