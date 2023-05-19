Патриарх Кирилл призвал к совместной с исламом борьбе с секулярным обществом
13:00 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Кирилл назвал безбожное секулярное общество главным вызовом XXI века и призвал к объединению христианства и ислама для совместной борьбы с этим вызовом. Об этом в пятницу он сообщил в выступлении на заседании группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое проводится в рамках ХIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» в Казани.
«Главный вызов XXI века — это вызов со стороны безбожного секулярного мира. Если христиане и мусульмане вместе будут способны ясно об этом говорить, это будет свидетельствовать, что мы практически, отталкиваясь от своих религиозных убеждений, можем вместе противостоять этой трагической тенденции развития человеческой цивилизации, которая вытесняет Бога из человеческой жизни и противопоставляет Богу иное мировоззрение. <…> Чтобы противостоять этому вызову нам нужна консолидация всех традиционно настроенных сил общества. Если мы не хотим победы зла и установления всемирного культа греха и эгоизма, то должны дать духовный отпор этому вызову», — сказал патриарх.
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