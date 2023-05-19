0
0
100
НОВОСТИ

Патриарх Кирилл призвал к совместной с исламом борьбе с секулярным обществом

13:00 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Кирилл назвал безбожное секулярное общество главным вызовом XXI века и призвал к объединению христианства и ислама для совместной борьбы с этим вызовом. Об этом в пятницу он сообщил в выступлении на заседании группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое проводится в рамках ХIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» в Казани.

«Главный вызов XXI века — это вызов со стороны безбожного секулярного мира. Если христиане и мусульмане вместе будут способны ясно об этом говорить, это будет свидетельствовать, что мы практически, отталкиваясь от своих религиозных убеждений, можем вместе противостоять этой трагической тенденции развития человеческой цивилизации, которая вытесняет Бога из человеческой жизни и противопоставляет Богу иное мировоззрение. <…> Чтобы противостоять этому вызову нам нужна консолидация всех традиционно настроенных сил общества. Если мы не хотим победы зла и установления всемирного культа греха и эгоизма, то должны дать духовный отпор этому вызову», — сказал патриарх.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 19.05.2023
Россия с октября планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян — Минсельхоз
0
36
13:05 19.05.2023
Польша намерена получить с Газпрома $1,5 млрд упущенной выгоды за прекращение транзита - СМИ
0
71
12:32 19.05.2023
G7 обещала военную и финансовую поддержку Украине для поражения России
0
190
12:20 19.05.2023
Ограничения для экспорта зерна из РФ в рамках зерновой сделки не сняты — Минсельхоз
0
153
12:05 19.05.2023
В последующие годы МРОТ будет повышаться опережающими темпами — Голикова
0
162
12:02 19.05.2023
Начался процесс интеграции Туганского ГОКа «Ильменит» в Горнорудный дивизион Росатома
0
153
12:00 19.05.2023
ЕС боится, что поддержка США Украины ослабнет при неудачном контрнаступлении — El Pais
0
170
11:32 19.05.2023
Уровень бедности по итогам 2022 года вырос в четырех регионах РФ
0
266
11:20 19.05.2023
Британия ввела санкции в отношении 86 физических лиц и компании из России
0
223
11:05 19.05.2023
Military Watch Magazine рассказал, как ЗРК Patriot пытался сбить российский «Кинжал»
0
287

Возврат к списку