Польша намерена получить с Газпрома $1,5 млрд упущенной выгоды за прекращение транзита - СМИ

13:05 Источник: Интерфакс

Компания EuroPol Gaz - владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа" - подала в Арбитраж при Торговой палате Стокгольма на сумму около $1,5 млрд, сообщают польские СМИ.

В том числе претензии касаются 5,357 млрд злотых упущенной выгоды на период до 2045 года из-за прекращения транспортировки российского газа по газопроводу, а также задолженности за транспортировку в размере 848 млн злотых.

Между тем, три года назад - в мае 2020 года - закончился долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по магистрали "Ямал-Европа". Далее мощность трубы распределялась на аукционах различного срока (от года до нескольких часов).