Россия с октября планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян — Минсельхоз
13:20 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия с октября 2023 года планирует вводить ограничения на ввод иностранных семян, но они не будут критичными, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе пленарного заседания Всероссийского зернового форума.
«С октября текущего года мы планируем вводить некритичные, но некоторые ограничения на ввоз иностранных семян», — сказал он.
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