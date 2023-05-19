Россия с октября планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян — Минсельхоз

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с октября 2023 года планирует вводить ограничения на ввод иностранных семян, но они не будут критичными, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе пленарного заседания Всероссийского зернового форума.

«С октября текущего года мы планируем вводить некритичные, но некоторые ограничения на ввоз иностранных семян», — сказал он.