Зерновую сделку удалось продлить благодаря «особым отношениям» Турции с Путиным — Эрдоган
14:32 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продление зерновой сделки на два месяца стало возможным благодаря «особым отношениям» Турции с президентом России Владимиром Путиным, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в интервью Си-эн-эн.
Он указал, что в отношениях с такими странами, как Россия, нужно придерживаться сбалансированного подхода, но Запад этого не делает. Такой подход, по словам Эрдогана, был бы более удачным.
«Вот, например: черноморская инициатива. Мы берем в учет не только нужды западных стран, но и африканских. Эта инициатива была продлена на два месяца. Как это было возможно? Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным», — подчеркнул Эрдоган.
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