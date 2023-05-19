Зерновую сделку удалось продлить благодаря «особым отношениям» Турции с Путиным — Эрдоган

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продление зерновой сделки на два месяца стало возможным благодаря «особым отношениям» Турции с президентом России Владимиром Путиным, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в интервью Си-эн-эн.

Он указал, что в отношениях с такими странами, как Россия, нужно придерживаться сбалансированного подхода, но Запад этого не делает. Такой подход, по словам Эрдогана, был бы более удачным.

«Вот, например: черноморская инициатива. Мы берем в учет не только нужды западных стран, но и африканских. Эта инициатива была продлена на два месяца. Как это было возможно? Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным», — подчеркнул Эрдоган.