Глава Еврокомиссии выступила против равноправных переговоров России и Украины
15:00 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Равноправные переговоры между Россией и Украиной должны быть отвергнуты. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на полях саммита «семерки» в Хиросиме.
«Мы все хотим положить конец этой войне. Украинцы больше всего хотят мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала она.
По ее словам, страны G7 должны поддержать усилия президента Украины Владимира Зеленского с его так называемым мирным планом.
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