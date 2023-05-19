Глава Еврокомиссии выступила против равноправных переговоров России и Украины

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Равноправные переговоры между Россией и Украиной должны быть отвергнуты. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на полях саммита «семерки» в Хиросиме.

«Мы все хотим положить конец этой войне. Украинцы больше всего хотят мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала она.

По ее словам, страны G7 должны поддержать усилия президента Украины Владимира Зеленского с его так называемым мирным планом.