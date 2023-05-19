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Переговоры по ситуации вокруг Украины сейчас «вообще не нужны», считает Медведев

15:12 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры по ситуации на Украине и вокруг нее сейчас не нужны, потому что вести их Москва может только с «хозяевами» Киева в США и только о послевоенном мироустройстве, о котором говорить рано. Такую точку зрения выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу в соцсети.

Он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее выступила против равноправных переговоров РФ и Украины. По мнению Медведева, с этим «трудно не согласиться».

«Конечно, это так. Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами. Вернее — только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства. Хотя пока об этом говорить рано», — написал Медведев. «Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», — заключил он.

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