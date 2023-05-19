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«Белые хакеры» нашли на «Госуслугах» 34 уязвимости за три месяца

15:32 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа по поиску уязвимостей на портале госуслуг выявила 34 ошибки за три месяца, которые были найдены «белыми хакерами». Об этом журналистам сообщили в Минцифры России.

«В течение трех месяцев более 8,4 тыс. участников багбаунти проверяли защищенность портала и боролись за вознаграждение. Всего было обнаружено 34 уязвимости, большинство из которых — со средним и низким уровнем критичности», — сообщили в министерстве.

Максимальная выплата за найденную ошибку составила 350 тыс. рублей, минимальная — 10 тыс.

В Минцифры отметили, что «белые хакеры» не имели доступа к внутренним данным, они работали только на внешнем периметре. «Найденные уязвимости полностью контролировались системами мониторинга, чтобы их нельзя было использовать для взлома», — добавили там.

В будущем Минцифры также планирует продолжать проведение такой программы на «Госуслугах», а также расширить действие программы на другие ведомства.

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