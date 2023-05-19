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НОВОСТИ

Зеленый Марафон Сбера можно пробежать с приложением «НаСпорте»

15:55 19.05.2023

Зеленый Марафон Сбера, который в этом году состоится 20 мая по всей стране, можно пробежать с приложением «НаСпорте».

«НаСпорте» – это новое бесплатное приложение для профессиональных спортсменов и любителей. Если его пользователь включит трекер 20 мая на старте Зеленого Марафона или на пробежке в любой точке России, каждый его километр Сбер приравняет к 100 руб. Собранные средства будут направлены в фонд «Вклад в будущее» на благотворительные цели.

Для того, чтобы принять участие в онлайн-забеге, необходимо:

– скачать мобильное приложение здесь;

– заполнить свой профиль и предоставить доступ к геолокации (если этого не сделать, километры не будут учтены);

– присоединиться к Зеленому Марафону;

– 20 мая зайти в трекер события Зеленый Марафон и начать пробежку;

– после окончания пробежки нажать кнопку «стоп».

Мобильное приложение «НаСпорте» пригодится всем любителям активного образа жизни и после Зеленого Марафона. Оно продолжит развиваться: с ним можно будет мониторить свой спортивный прогресс, фиксировать результаты и делиться достижениями, отслеживать маршруты пробежек и создавать события, приглашать друзей на тренировки, соревноваться и устраивать марафоны, подобрать программу индивидуальных занятий, найти информацию по питанию или договориться о занятиях с персональным тренером.

Зеленый Марафон Сбера в этом году пройдет уже в 10-й раз. На старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России – забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране.

В Москве старт и финиш пройдут на Васильевском спуске. В программе – дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачете), 10 км (включая отдельный зачет для людей на инвалидных колясках), 21,1 км и 42,2 км, а также впервые скандинавская ходьба на 4,2 км.

Во всех остальных городах предусмотрена дистанция 4,2 км и детский забег, а в некоторых из них участники также смогут пробежать 10 и 21,1 км. Помимо Москвы, Зеленый Марафон пройдет в Абакане, Астрахани, Барнауле, Благовещенске, Братске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Воронеже, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Иванове, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Калуге, Кемерове, Кирове, Костроме, Красноярске, Кургане, Липецке, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Чите, Южно-Сахалинске, Якутске, Ялте, Ярославле.

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