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НОВОСТИ

В 2023 году в Мариуполе планируют сдать 6 тысяч новых квартир — Хуснуллин

16:00 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть тысяч новых квартир суммарно планируют сдать в 2023 году в Мариуполе в ДНР. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Суммарно в этом году мы сдадим в Мариуполе 6 тысяч новых квартир», — сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-подходе в кулуарах международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

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